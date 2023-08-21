Life.ru: тело пятого погибшего после ливня диггера обнаружили в Москве-реке
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Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Тело было найдено в районе парка «Зарядье».
Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.
Позже стало известно об обнаружении ещё двух погибших.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей, пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.