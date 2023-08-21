Life.ru: тело пятого погибшего после ливня диггера обнаружили в Москве-реке

Тело, предположительно, пятого погибшего после ливня диггера обнаружили в Москве-реке.

Об этом сообщил Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Тело было найдено в районе парка «Зарядье».

Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.

Позже стало известно об обнаружении ещё двух погибших.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что спасатели продолжают поиск людей, пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.