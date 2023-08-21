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Путин призвал власти Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым поручил не ослаблять внимание к семьям участников специальной военной операции.
Путин призвал власти Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

В ходе встречи Воробьёв предоставил главе государства доклад о помощи семьям участников СВО в Подмосковье.

«Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание», — сказал российский лидер.

Путин добавил, что это станет хорошим примером для властей других российских регионов.

Ранее Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим родным и детям, по зову сердца.

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