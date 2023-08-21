Путин призвал власти Подмосковья не ослаблять внимание к семьям участников СВО
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В ходе встречи Воробьёв предоставил главе государства доклад о помощи семьям участников СВО в Подмосковье.
«Я знаю, Андрей Юрьевич, у вас эта работа выстроена. Надеюсь, что вы будете так же, как сейчас, уделять этому необходимое личное внимание», — сказал российский лидер.
Путин добавил, что это станет хорошим примером для властей других российских регионов.
Ранее Путин призвал всех чиновников относиться к семьям погибших участников СВО как к своим родным и детям, по зову сердца.