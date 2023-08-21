РИА Новости: в Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам

В Москве возбудили дело из-за организации экскурсии по коллекторам столицы во время сильного дождя в городе, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказал собеседник агентства.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы ранее сообщил, что точное количество людей, которые пошли на экскурсию и в данный момент не выходят на связь, устанавливается. Предварительно, речь идёт о восьми пострадавших.

Вместе с этим агентство писало, что уже найдены тела трёх погибших.

Официальных комментариев не приводится.

Московский диггер Даниил Давыдов в беседе с RT отметил, что главное правило любого диггера — никогда не вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах воды и так по щиколотку.