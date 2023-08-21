РИА Новости: в Москве возбудили дело после смертельной экскурсии по коллекторам
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«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц)», — сказал собеседник агентства.
ТАСС со ссылкой на экстренные службы ранее сообщил, что точное количество людей, которые пошли на экскурсию и в данный момент не выходят на связь, устанавливается. Предварительно, речь идёт о восьми пострадавших.
Вместе с этим агентство писало, что уже найдены тела трёх погибших.
Официальных комментариев не приводится.
Московский диггер Даниил Давыдов в беседе с RT отметил, что главное правило любого диггера — никогда не вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах воды и так по щиколотку.