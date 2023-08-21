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ТАСС: тело третьего погибшего диггера после ливня в столице нашли в Москве-реке

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Тело третьего погибшего после экскурсии по подземным коллекторам после ливня нашли в Москве-реке.
ТАСС: тело третьего погибшего диггера после ливня в столице нашли в Москве-реке
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«В Москве-реке найдено тело неизвестной женщины, она стала третьей погибшей после экскурсии по подземным коллекторам», — сказано в сообщении.

Отмечается, что точное количество людей, которые пошли на экскурсию и в данный момент не выходят на связь, устанавливается.

Предварительно, речь идёт о восьми людях.

Ранее стало известно, что пропавших на экскурсии по подземным коллекторам мужчину и девочку после сильного ливня нашли мёртвыми в Москве-реке.

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