Подозреваемый в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге признал вину

Подозреваемый в убийстве студента из Габона 23-летний Данил Фомин из Артёмовского (Свердловская область) признал свою вину в ходе судебного слушания, где ему изберут меру пресечения.

Об этом сообщает URA.RU.

Оглашение состоится в понедельник, 21 августа.

Сообщается, что одним из основных мотивов, толкнувших Фомина на преступление, является неприязнь на расовой почве.

Ранее сообщалось, что представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби — вылетел из Москвы в Екатеринбург, где 18 августа был убит аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона.

Трагедия произошла возле екатеринбургского кафе на улице Малышева. По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки.