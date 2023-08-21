Подозреваемый в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге признал вину
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
Оглашение состоится в понедельник, 21 августа.
Сообщается, что одним из основных мотивов, толкнувших Фомина на преступление, является неприязнь на расовой почве.
Ранее сообщалось, что представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби — вылетел из Москвы в Екатеринбург, где 18 августа был убит аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона.
Трагедия произошла возле екатеринбургского кафе на улице Малышева. По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки.