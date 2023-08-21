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Подозреваемый в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге признал вину

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Подозреваемый в убийстве студента из Габона 23-летний Данил Фомин из Артёмовского (Свердловская область) признал свою вину в ходе судебного слушания, где ему изберут меру пресечения.
Подозреваемый в убийстве аспиранта из Габона в Екатеринбурге признал вину
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

Оглашение состоится в понедельник, 21 августа.

Сообщается, что одним из основных мотивов, толкнувших Фомина на преступление, является неприязнь на расовой почве.

Ранее сообщалось, что представитель посольства Габонской Республики — первый секретарь Лео Кальвэн Мукумби —  вылетел из Москвы в Екатеринбург, где 18 августа был убит аспирант Уральского федерального университета 32-летний Франсуа Нджелассили из Габона.

Трагедия произошла возле екатеринбургского кафе на улице Малышева. По неподтверждённым данным, мужчину ранили ножом во время драки.

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