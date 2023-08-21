В Калужской области сообщили об отражении атаки БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отражении атаки беспилотников в Кировском районе.

«Сегодня утром, несмотря на сложные метеорологические условия, на территории Кировского района была отражена атака БПЛА», — сообщил он.

Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Ранее в Минобороны России заявили, что 21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

В ведомстве добавили, что российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье.