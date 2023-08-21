В Западном округе Москвы появится несколько социальных объектов

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Западном округе столицы появится несколько социальных объектов.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

По словам Собянина, в Кунцево на 65% готова школа на 825 мест с ИТ-полигоном, лабораторно-исследовательским комплексом инженерно-физического направления и изучения естествознания, а также с помещениями для музыкального и художественного образования.

Также в Кунцево появится детский сад с бассейном на 13 групп.

В Солнцево постоят детский сад на 350 детей и школу на 1200 учеников с инженерным и медицинским лабораторно-исследовательскими комплексами, многофункциональным библиотечным центром, а также с залами для занятий хореографией и двумя спортзала.

Кроме того, в районе Проспект Вернадского появится травматолого-ортопедический корпус ГКБ №31.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Ново-Переделкино построят объект, который объединит реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер.