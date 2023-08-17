Новый инвестпроект в Ново-Переделкине объединит медцентр и гостиницу

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что в столичном районе Ново-Переделкино построят объект, который объединит реабилитационно-медицинский центр, гостиницу и спортивный кластер.

Общая площадь объекта составит 36 тыс. кв. м, почти половину площади, 15 тыс. кв. м, будет занимать медцентр, пишет со ссылкой на слова вице-мэра сайт kp.ru.

«Благодаря строительству объекта повысится доступность медицинской помощи для москвичей и жителей других регионов, также у горожан появится больше возможностей для занятия спортом», — отметил Ефимов.

Инвестору предоставят участок площадью 2,4 га на пять лет без проведения аукционов в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП).

Ранее НСН со ссылкой на слова Владимира Ефимова сообщала, что в двух районах Западного и Северо-Западного административных округов Москвы построят две школы, детский сад и образовательный комплекс.