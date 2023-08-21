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Воробьёв: два человека пострадали при падении БПЛА в подмосковной Истре

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что два человека пострадали и в трёх домах были выбиты стёкла в результате падения украинского беспилотника в подмосковной Истре.
Воробьёв: два человека пострадали при падении БПЛА в подмосковной Истре
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

Как он указал, 21 августа силами ПВО России были сбиты два беспилотника, при этом обломки одного из них упали на садовый дом в СНТ «Дорожник» в городском округе Истра. 

«Есть двое пострадавших — мужчина госпитализирован в медучреждение, женщина от госпитализации отказалась. Также выбиты окна в трёх домах. Все экстренные службы работают на месте», — написал он в своём Telegram.

Ранее в Минобороны России заявили, что 21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Позднее в ведомстве указали, что российские средства ПВО уничтожили ещё один беспилотник ВСУ в Подмосковье.

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