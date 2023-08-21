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Рейс «Аэрофлота» в Москву из Екатеринбурга приземлился в Казани

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Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани из-за атаки украинских БПЛА.

Как сообщает РИА Новости, самолёт развернулся, когда должен был начать снижение. Пилот объявил пассажирам, что все московские аэропорты были закрыты.

После приземления экипаж сообщил, что лайнер дозаправят и рейс отправится в столицу.

21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В 08:16 российские системы ПВО пресекли ещё одну попытку украинских войск атаковать БПЛА Подмосковье.

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