Рейс «Аэрофлота» в Москву из Екатеринбурга приземлился в Казани

Рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Екатеринбурга в Москву приземлился в Казани из-за атаки украинских БПЛА.

Как сообщает РИА Новости, самолёт развернулся, когда должен был начать снижение. Пилот объявил пассажирам, что все московские аэропорты были закрыты.

После приземления экипаж сообщил, что лайнер дозаправят и рейс отправится в столицу.

21 августа около 06:50 мск была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом самолётного типа.

Пострадавших в результате происшествия нет.

В 08:16 российские системы ПВО пресекли ещё одну попытку украинских войск атаковать БПЛА Подмосковье.