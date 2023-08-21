Аналитик Муртазин: аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки
Кроме того, среди причин возгорания смартфонов эксперт назвал повреждение оболочки аккумулятора.
«Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя», — сказал Муртазин.
Также он отметил, что аккумулятор нужно регулярно заменять.
Ранее инженер Дмитрий Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов.
Также сообщалось, что заменяющий зарубежные аналоги российский смартфон может появиться к концу года.