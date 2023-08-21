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Аналитик Муртазин: аккумуляторы смартфонов сгорают от некачественной зарядки

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Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал в интервью радио Sputnik, что некачественная зарядка может привести к возгоранию аккумулятора смартфона.

Кроме того, среди причин возгорания смартфонов эксперт назвал повреждение оболочки аккумулятора.

«Если вы видите, что аккумулятор уже вздулся, выпирает из корпуса, таким устройством пользоваться нельзя», — сказал Муртазин.

Также он отметил, что аккумулятор нужно регулярно заменять.

Ранее инженер Дмитрий Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов.

Также сообщалось, что заменяющий зарубежные аналоги российский смартфон может появиться к концу года.

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