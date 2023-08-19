Заменяющий зарубежные аналоги российский смартфон может появиться к концу года
Об этом информирует ТАСС.
По словам Лишина, в России существует уже ряд смартфонов, которые «близки к полному функционалу».
«Я думаю... мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства», — сказал полковник.
Ранее в сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН».
Позже эксперты спрогнозировали, будет ли массовый выпуск российского смартфона «Р-ФОН».