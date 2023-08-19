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Заменяющий зарубежные аналоги российский смартфон может появиться к концу года

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Замруководителя департамента информационных систем Минобороны России, руководитель проекта ЭРА-IT полковник Николай Лишин заявил, что российский смартфон, который сможет полностью заменить функции зарубежных смартфонов, может появиться к концу текущего — началу следующего года.

Об этом информирует ТАСС.

По словам Лишина, в России существует уже ряд смартфонов, которые «близки к полному функционалу».

«Я думаю... мы получим уже полнофункциональный смартфон, который может позволить человеку отказаться от устройства иностранного производства», — сказал полковник.

Ранее в сети появились фото российского смартфона «Р-ФОН».

Позже эксперты спрогнозировали, будет ли массовый выпуск российского смартфона «Р-ФОН».

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