Эксперты спрогнозировали, будет ли массовый выпуск российского смартфона «Р-ФОН»

Эксперты прокомментировали RT информацию о том, что в сети появились фото российского смартфона на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл» под названием «Р-ФОН».

Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков подчеркнул в беседе с RT, что

массовый выпуск точно будет.

«Он будет в двух исполнениях: для корпоративных пользователей, где сейчас высокий спрос на такие смартфоны, учитывая, что iPhone запрещают, и для обычных пользователей — для потребрынка. Презентация операционной системы состоится в конце осени. Телефон очень удобный, лёгкий. Довольно приятный на ощупь. Две симки, есть NFC — можно оплачивать бесконтактным способом. Jack здесь есть вместе с Bluetooth. Кому надо — есть Bluetooth, кто хочет проводные наушники — есть стандартный jack-разъём. В комплекте идут наушники, зарядка и силиконовый чехол», — пояснил собеседник RT.

В свою очередь, руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров предположил, что поначалу главными пользователями станут госслужащие.

«В силу того, что государственные органы начали отходить от использования Apple, им будут поставлять служебные смартфоны на отечественной операционной системе и, видимо, с отечественным железом. Первыми клиентами будут чиновники, возможно, депутаты, военнослужащие и, если будет обеспечена дополнительная секретность, шифрование передачи данных, лица, находящиеся на территории проводимой СВО», — объяснил эксперт.

Что касается обычного рынка, как добавил Бедеров, пользователи будут «голосовать рублём и эффективностью той или иной техники, её качеством».

«Это и будет определять рынок и продаваемость. Российскому производителю имеет смысл посоветовать позаниматься распространением своей операционной системы в том числе в третьих странах, улучшением её, чтобы пойти путём, который предлагает Google. Очень мало устройств продаёт, они продают операционную систему... Этим было бы интересно позаниматься», — заключил Бедеров.

В сети появились фото российского смартфона на отечественной операционной системе «РОСА Мобайл» под названием «Р-ФОН».