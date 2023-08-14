Узнать больше

Инженер Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов

Короткая ссылка
Старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов заявил, что основными причинами возгорания электросамокатов являются нарушение целостности аккумулятора или сбой в контроле процесса зарядки.
Инженер Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

«Вероятность сбоя может вырасти, если перед зарядкой электросамоката сильно нагреть аккумулятор. Например, если в жару наматывать на нём круги на предельной скорости, а потом сразу поставить на быструю зарядку», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нарушить целостность аккумулятора электросамоката сложно даже в случае ДТП, поэтому возгорания по этой причине случаются редко.

«В любом случае, чем больше накапливает энергии то или иное устройство, тем аккуратнее надо быть с его эксплуатацией», — добавил Пелегов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить