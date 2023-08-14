Инженер Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов
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«Вероятность сбоя может вырасти, если перед зарядкой электросамоката сильно нагреть аккумулятор. Например, если в жару наматывать на нём круги на предельной скорости, а потом сразу поставить на быструю зарядку», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, нарушить целостность аккумулятора электросамоката сложно даже в случае ДТП, поэтому возгорания по этой причине случаются редко.
«В любом случае, чем больше накапливает энергии то или иное устройство, тем аккуратнее надо быть с его эксплуатацией», — добавил Пелегов.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов.