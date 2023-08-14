Инженер Пелегов рассказал о причинах возгорания электросамокатов

Старший научный сотрудник ЦК НТИ «Мобильные накопители энергии» Института электродвижения МФТИ Дмитрий Пелегов заявил, что основными причинами возгорания электросамокатов являются нарушение целостности аккумулятора или сбой в контроле процесса зарядки.

«Вероятность сбоя может вырасти, если перед зарядкой электросамоката сильно нагреть аккумулятор. Например, если в жару наматывать на нём круги на предельной скорости, а потом сразу поставить на быструю зарядку», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, нарушить целостность аккумулятора электросамоката сложно даже в случае ДТП, поэтому возгорания по этой причине случаются редко.

«В любом случае, чем больше накапливает энергии то или иное устройство, тем аккуратнее надо быть с его эксплуатацией», — добавил Пелегов.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов.