В Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов
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«В Петербурге Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил для использования самокатов», — говорится в сообщении.
По данным РИА Новости, движение самокатов ограничат на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в восьми туристических локациях в Кронштадте и в парке «Дубки» в Курортном районе.
Парковать транспортные средства запретят на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов.
Кроме того, около 90 улиц в центре города будут с ограничениями по скорости до 15 км/ч.
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Сенатор Артём Шейкин подготовил законопроект, согласно которому в России может быть введено наказание за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности.