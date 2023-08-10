В Санкт-Петербурге утвердили новые ограничения для электросамокатов

В комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили о введении новых ограничений для электросамокатов с целью повышения уровня безопасности дорожного движения в городе.

«В Петербурге Whoosh, «Яндекс Go», Buzyfly и «Юрент» договорились с комитетом по транспорту о введении дополнительных правил для использования самокатов», — говорится в сообщении.

По данным РИА Новости, движение самокатов ограничат на территории Государственного музея-заповедника «Петергоф», в восьми туристических локациях в Кронштадте и в парке «Дубки» в Курортном районе.

Парковать транспортные средства запретят на 27 улицах Петроградского, Василеостровского, Центрального и Кронштадтского районов.

Кроме того, около 90 улиц в центре города будут с ограничениями по скорости до 15 км/ч.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ранее предложил ввести обязательный технический осмотр эксплуатируемых в России электрических самокатов. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

Сенатор Артём Шейкин подготовил законопроект, согласно которому в России может быть введено наказание за превышение скорости при вождении велосипеда, электросамоката и других средств индивидуальной мобильности.