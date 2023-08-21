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В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете

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Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность матери была установлена. По информации ведомства, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

В мае новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать.

В апреле Главное СУ СК России по городу Москве сообщило о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в московской электричке.

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