В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете

Тело младенца обнаружили в туалете в торговом центре на Свободном проспекте на востоке Москвы.

Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной прокуратуры.

«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что личность матери была установлена. По информации ведомства, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.

В мае новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать.

В апреле Главное СУ СК России по городу Москве сообщило о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в московской электричке.