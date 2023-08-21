В торговом центре на востоке Москвы обнаружили тело младенца в туалете
Информация об этом появилась в Telegram-канале столичной прокуратуры.
«Точная причина смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что личность матери была установлена. По информации ведомства, в настоящее время она находится в медицинском учреждении.
В мае новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать.
В апреле Главное СУ СК России по городу Москве сообщило о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в московской электричке.