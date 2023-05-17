Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Прокуратура: новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать

Короткая ссылка
Новорождённую девочку в Москве пыталась продать в том числе её мать. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что три женщины пытались продать младенца за 60 тыс. рублей в Москве.

Как передаёт сообщение РИА Новости, их действия подлежат квалификации по пункту «в» части 3 статьи 127.1 УК России — купля-продажа человека, совершённая организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что во Владивостоке нашли тело студентки, которая ранее пропала. По имеющимся данным, она утонула.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить