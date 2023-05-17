Прокуратура: новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать

Новорождённую девочку в Москве пыталась продать в том числе её мать. Об этом заявили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что три женщины пытались продать младенца за 60 тыс. рублей в Москве.

Как передаёт сообщение РИА Новости, их действия подлежат квалификации по пункту «в» части 3 статьи 127.1 УК России — купля-продажа человека, совершённая организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Уточняется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что во Владивостоке нашли тело студентки, которая ранее пропала. По имеющимся данным, она утонула.