Прокуратура: новорождённую девочку в Москве пыталась продать её мать
Ранее сообщалось, что три женщины пытались продать младенца за 60 тыс. рублей в Москве.
Как передаёт сообщение РИА Новости, их действия подлежат квалификации по пункту «в» части 3 статьи 127.1 УК России — купля-продажа человека, совершённая организованной группой, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.
Уточняется, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Жизни ребёнка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение.
Ранее в Следственном комитете сообщили, что во Владивостоке нашли тело студентки, которая ранее пропала. По имеющимся данным, она утонула.