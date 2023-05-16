Во Владивостоке нашли тело утонувшей студентки
- РИА Новости
Об этом сообщил Следственный комитет.
«В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена её обувь», — сказано в сообщении СК.
Предварительная причина смерти девушки — утопление, отметили в пресс-службе.
По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства доложено о ходе расследования уголовного дела.
РИА Новости отмечает, что погибшая училась в Дальневосточном федеральном университете. Тело пропавшей было найдено в море у берега в районе посёлка Канала острова Русский.