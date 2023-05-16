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Во Владивостоке нашли тело утонувшей студентки

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Во Владивостоке нашли тело студентки, которая ранее пропала. По имеющимся данным, она утонула.
Во Владивостоке нашли тело утонувшей студентки
  • РИА Новости

Об этом сообщил Следственный комитет.

«В результате слаженных действий сотрудников и общественности тело девушки обнаружено в море, где ранее была найдена её обувь», — сказано в сообщении СК.

Предварительная причина смерти девушки — утопление, отметили в пресс-службе.

По поручению председателя СК Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства доложено о ходе расследования уголовного дела.

РИА Новости отмечает, что погибшая училась в Дальневосточном федеральном университете. Тело пропавшей было найдено в море у берега в районе посёлка Канала острова Русский.

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