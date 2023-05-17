СК: в Москве задержали женщин, пытавшихся продать младенца за 60 тысяч рублей

Три женщины пытались продать младенца за 60 тыс. рублей в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка Следственного комитета.

Отмечается, что группа из трёх женщин 1977, 1984, 1993 годов рождения 15 мая продали младенца на севере Москвы. Их взяли во время проведения оперативного эксперимента в рамках оперативно-разыскного мероприятия.

Женщин задержали.

Жизни ребёнка ничего не угрожает, его поместили в специализированное медицинское учреждение.

Ранее в Следственном комитете сообщили, что во Владивостоке нашли тело студентки, которая ранее пропала. По имеющимся данным, она утонула.