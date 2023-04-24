СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в московской электричке

Главное СУ СК России по городу Москве сообщило о задержании подозреваемой в убийстве ребёнка в московской электричке.

«Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска задержана подозреваемая в убийстве ребёнка в электропоезде на юго-востоке столицы, ею является молодая женщина 1998 года рождения», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее появилась информация, что тело новорождённого мальчика с множественными ножевыми ранениями нашли в туалете вагона электропоезда на юго-востоке Москвы.

В ноябре 2022 года СУ СК Санкт-Петербурга сообщило о задержании женщины, подозреваемой в убийстве своей новорождённой дочери. Тело младенца обнаружили прохожие вблизи одного из домов по улице Достоевского.