В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорождённой дочери

СУ СК Санкт-Петербурга сообщило о задержании женщины, подозреваемой в убийстве своей новорождённой дочери.

Об этом пишет kp.ru.

Тело младенца обнаружили прохожие вблизи одного из домов по улице Достоевского утром 20 ноября 2022 года. Они вызвали полицию.

«В качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на пятом этаже указанного дома. Ранее было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

Экспертиза показала, что ребёнок скончался от травм, полученных при падении.

Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.