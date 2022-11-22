В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорождённой дочери
- РИА Новости
Об этом пишет kp.ru.
Тело младенца обнаружили прохожие вблизи одного из домов по улице Достоевского утром 20 ноября 2022 года. Они вызвали полицию.
«В качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на пятом этаже указанного дома. Ранее было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.
Экспертиза показала, что ребёнок скончался от травм, полученных при падении.
Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.