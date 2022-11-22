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В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорождённой дочери

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СУ СК Санкт-Петербурга сообщило о задержании женщины, подозреваемой в убийстве своей новорождённой дочери.
В Петербурге задержана женщина, подозреваемая в убийстве своей новорождённой дочери
  • РИА Новости

Об этом пишет kp.ru.

Тело младенца обнаружили прохожие вблизи одного из домов по улице Достоевского утром 20 ноября 2022 года. Они вызвали полицию.

«В качестве подозреваемой задержана 20-летняя женщина, снимающая комнату в коммунальной квартире, расположенной на пятом этаже указанного дома. Ранее было возбуждено уголовное дело», — рассказали в СК.

Экспертиза показала, что ребёнок скончался от травм, полученных при падении.

Ранее Newinform сообщал, что в Тобольске ребёнок умер во время прогулки в детском саду.

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