Губернатор Иркутской области: пять поездов задерживается из-за паводковой ситуации на БАМе

Пять поездов задерживается из-за ситуации с паводком на БАМе.

Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Подъём уровня рек повлиял на железнодорожное сообщение. На БАМе размыло полотно. Это внесло коррективы в график движения пяти поездов... В точку назначения они прибудут с задержкой», — написал он в Telegram.

Уточняется, что составы и пассажиров отравляли альтернативными маршрутами.

Ранее в РЖД сообщили, что схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали.