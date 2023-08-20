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Губернатор Иркутской области: пять поездов задерживается из-за паводковой ситуации на БАМе

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Пять поездов задерживается из-за ситуации с паводком на БАМе.
Губернатор Иркутской области: пять поездов задерживается из-за паводковой ситуации на БАМе
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Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Подъём уровня рек повлиял на железнодорожное сообщение. На БАМе размыло полотно. Это внесло коррективы в график движения пяти поездов... В точку назначения они прибудут с задержкой», — написал он в Telegram.

Уточняется, что составы и пассажиров отравляли альтернативными маршрутами.

Ранее в РЖД сообщили, что схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали.

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