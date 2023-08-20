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Схема пассажирского движения изменена из-за приостановки движения на участке БАМа

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Схема пассажирского железнодорожного движения изменена в связи с приостановкой сквозного движения на участке Байкало-Амурской магистрали.
Схема пассажирского движения изменена из-за приостановки движения на участке БАМа
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в РЖД.

Отмечается, что в связи с размывом путей на участке Нижнеангарск — Холодная изменена схема движения пассажирских поездов.

«Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская и далее по Транссибирской магистрали», — говорится в сообщении.

Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы.

Ранее в Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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