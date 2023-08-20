Схема пассажирского движения изменена из-за приостановки движения на участке БАМа
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Об этом сообщили в РЖД.
Отмечается, что в связи с размывом путей на участке Нижнеангарск — Холодная изменена схема движения пассажирских поездов.
«Составы, следующие с востока на запад, переформировываются на станции Кичера и направляются в обход по соединительной ветви Тында — Бамовская и далее по Транссибирской магистрали», — говорится в сообщении.
Для подвоза пассажиров на станцию Кичера задействованы автобусы.
Ранее в Башкирии четыре человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика, сообщили в региональной Госавтоинспекции.