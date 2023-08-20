В Калужской области на базе отдыха два человека погибли при падении деревьев

В Калужской области на территории базы отдыха два человека погибли в результате падения деревьев, возбуждено уголовное дело.

Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.

«В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек на территории базы отдыха», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 20 августа.

В результате падения деревьев два человека, включая шестилетнюю девочку, погибли, ещё четверо госпитализированы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.

Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.