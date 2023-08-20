В Калужской области на базе отдыха два человека погибли при падении деревьев
Об этом говорится в Telegram-канале Следственного комитета России.
«В Калужской области возбуждено уголовное дело по факту смерти двух человек на территории базы отдыха», — говорится в сообщении.
Отмечается, что инцидент произошёл в ночь на 20 августа.
В результате падения деревьев два человека, включая шестилетнюю девочку, погибли, ещё четверо госпитализированы.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей в Марий Эл из-за урагана.
Число погибших в результате падения деревьев из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл увеличилось до восьми.