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Один человек погиб в результате столкновения двух лодок в Самарской области

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В Самарской области на Волге в результате столкновения двух лодок погиб один мужчина, двое пострадали, включая ребёнка. По факту происшествия началась доследственная проверка.
Один человек погиб в результате столкновения двух лодок в Самарской области
  • РИА Новости

Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram.

По данным ведомства, в результате аварии один мужчина погиб, девушка и несовершеннолетний ребёнок получили травмы.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Ранее на Алтае в реке было найдено тело двухлетнего ребёнка.

В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.

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