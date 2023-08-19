Один человек погиб в результате столкновения двух лодок в Самарской области
- РИА Новости
Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России в Telegram.
По данным ведомства, в результате аварии один мужчина погиб, девушка и несовершеннолетний ребёнок получили травмы.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Ранее на Алтае в реке было найдено тело двухлетнего ребёнка.
В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.