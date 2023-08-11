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На Алтае в реке было найдено тело двухлетнего ребёнка

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Тело двухлетнего мальчика нашли в реке Мульта в Республике Алтай.

Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России по региону.

«Организовано проведение процессуальной проверки», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что 22-летняя жительница села Мульта пошла купаться, оставив своего двухлетнего сына на берегу. 

Позже она обнаружила, как мальчика уносит течение, однако спасти ребёнка самостоятельно ей не удалось.

По данным ведомства, были организованы поиски ребёнка. Отмечается, что через час было найдено тело мальчика.

Ранее восьмилетний мальчик утонул в аквапарке в Тульской области.

В конце июля младенец утонул в Чувашии в результате опрокидывания и затопления лодки.

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