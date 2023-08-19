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Власти: все последствия атаки БПЛА на аэродром под Новгородом устранены

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Глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев заявил, что все последствия атаки БПЛА на аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены.
Власти: все последствия атаки БПЛА на аэродром под Новгородом устранены
  • Gettyimages.ru
  • © 4nadia

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

«На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий [атаки БПЛА] завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает», — сказал Тимофеев.

Он уточнил, что все организации работают в штатном режиме.

Утром 19 августа украинский БПЛА совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны России, беспилотник был поражён из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал, но был повреждён один самолёт.

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