Власти: все последствия атаки БПЛА на аэродром под Новгородом устранены

Глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев заявил, что все последствия атаки БПЛА на аэродром в городе Сольцы Новгородской области устранены.

Об этом он сообщил в видеообращении на своей странице во «ВКонтакте».

«На данный момент все мероприятия по ликвидации последствий [атаки БПЛА] завершены, мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает», — сказал Тимофеев.

Он уточнил, что все организации работают в штатном режиме.

Утром 19 августа украинский БПЛА совершил террористическую атаку на военный аэродром в Новгородской области. Как сообщили в Минобороны России, беспилотник был поражён из стрелкового оружия. В результате атаки никто не пострадал, но был повреждён один самолёт.