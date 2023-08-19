Российские силы ПВО подавили украинский беспилотник в Подмосковье
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«Аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населённым пунктом Путилково», — заявили в Минобороны России.
Пострадавших и разрушений не зафиксировано.
Российские средства ПВО также уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших нет.
Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара БПЛА ВСУ по аэродрому в Новгородской области повреждения получил один самолёт.