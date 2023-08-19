Российские силы ПВО подавили украинский беспилотник в Подмосковье

Российские войска пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником по объектам на территории Москвы и Московской области.

«Аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населённым пунктом Путилково», — заявили в Минобороны России.

Пострадавших и разрушений не зафиксировано.

Российские средства ПВО также уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара БПЛА ВСУ по аэродрому в Новгородской области повреждения получил один самолёт.