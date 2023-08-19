МО России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что попытка удара произошла около 14.00 мск 19 августа.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара украинского беспилотника по аэродрому в Новгородской области пострадавших нет, повреждения получил один самолёт.