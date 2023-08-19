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МО России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью

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Российские средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, пострадавших нет. Об этом сообщили в Минобороны России.
МО России сообщило об уничтожении украинского БПЛА над Белгородской областью
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Отмечается, что попытка удара произошла около 14.00 мск 19 августа.

«Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Пострадавших и разрушений на земле нет.

Ранее в Минобороны сообщили, что в результате удара украинского беспилотника по аэродрому в Новгородской области пострадавших нет, повреждения получил один самолёт.

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