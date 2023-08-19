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Собянин заявил об открытии четвёртой площадки Московского урбанистического форума

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об открытии четвёртой площадки Московского урбанистического форума — выставки «Станция Манеж», посвящённой развитию транспортной системы столицы.
Собянин заявил об открытии четвёртой площадки Московского урбанистического форума

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Каждая зона — мультимедийная и интерактивная, можно взаимодействовать с экспонатами», — написал Собянин.

Также в рамках форума работает Лекторий. Уточняется, что в нём проходят лекции и стендапы актёров, телеведущих и урбанистов.

Ранее министр правительства Москвы Мария Багреева рассказала, что известные экономисты, предприниматели и финансовые консультанты проведут лекции в рамках форума в парке «Зарядье».

Также стало известно, что 19 августа на форуме выступят МакSим, Nyusha, «Иванушки International», MAGNIT, Nikita Zabelin и ARINA MUR.

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