В столице лекторий «Экономика Москвы» пройдёт в рамках МУФ
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
Первая лекция «Экономика Москвы: истории бизнес-успеха» состоится 23 августа. Она будет посвящена теме выбора вида предпринимательской деятельности.
Об устройстве экономики столицы расскажут на второй лекции «Экономика Москвы: просто о сложном» 28 августа.
Цикл завершится 6 сентября лекцией «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?».
Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».