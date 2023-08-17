В столице лекторий «Экономика Москвы» пройдёт в рамках МУФ

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития Мария Багреева рассказала, что известные экономисты, предприниматели и финансовые консультанты проведут лекции в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в парке «Зарядье».

РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru. Первая лекция «Экономика Москвы: истории бизнес-успеха» состоится 23 августа. Она будет посвящена теме выбора вида предпринимательской деятельности. Об устройстве экономики столицы расскажут на второй лекции «Экономика Москвы: просто о сложном» 28 августа. Цикл завершится 6 сентября лекцией «Женский диалог. Личные финансы и инвестиции: как заставить деньги работать?». Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».