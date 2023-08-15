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На площадке МУФ в «Лужниках» выступят Клава Кока и «Иванушки International»

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На площадке Московского урбанистического форума в Лужниках состоятся концерты звёзд российской эстрады. Они будут проходить по пятницам и субботам.
На площадке МУФ в «Лужниках» выступят Клава Кока и «Иванушки International»

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

В частности, 18 августа, на сцену выйдут Клава Кока, группа Pizza, RASA, KARINA ISTOMINA, KIRILOFF и DENNIS FROST.

На 19 августа запланированы выступления таких артистов, как МакSим, Nyusha, «Иванушки International», MAGNIT, Nikita Zabelin и ARINA MUR.

Ранее сообщалось, что гостей МУФ в «Лужниках» приглашают на виртуальное путешествие по Москве.

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