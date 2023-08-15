На площадке МУФ в «Лужниках» выступят Клава Кока и «Иванушки International»
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.
В частности, 18 августа, на сцену выйдут Клава Кока, группа Pizza, RASA, KARINA ISTOMINA, KIRILOFF и DENNIS FROST.
На 19 августа запланированы выступления таких артистов, как МакSим, Nyusha, «Иванушки International», MAGNIT, Nikita Zabelin и ARINA MUR.
Ранее сообщалось, что гостей МУФ в «Лужниках» приглашают на виртуальное путешествие по Москве.