Гостей МУФ в Лужниках приглашают на виртуальное путешествие по Москве

На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Лужниках гости павильона «Цифровые технологии Москвы» смогут совершить интерактивную экскурсию по столице при помощи VR-устройств.

Для детей и взрослых подготовили восемь маршрутов по центральным улицам, паркам, памятникам архитектуры, сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Некоторые из них проходят в сопровождении цифрового гида — он расскажет о достопримечательностях. Например, гуляя по ВДНХ, гости узнают, как развивалась выставка на протяжении десятилетий», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.

Длительность одного путешествия в среднем составляет 10 минут. Все маршруты подготовлены совместно с туристической платформой «Узнай Москву».

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».