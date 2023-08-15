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Гостей МУФ в Лужниках приглашают на виртуальное путешествие по Москве

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На площадке Московского урбанистического форума (МУФ) в Лужниках гости павильона «Цифровые технологии Москвы» смогут совершить интерактивную экскурсию по столице при помощи VR-устройств.
Гостей МУФ в Лужниках приглашают на виртуальное путешествие по Москве

Для детей и взрослых подготовили восемь маршрутов по центральным улицам, паркам, памятникам архитектуры, сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Некоторые из них проходят в сопровождении цифрового гида — он расскажет о достопримечательностях. Например, гуляя по ВДНХ, гости узнают, как развивалась выставка на протяжении десятилетий», — прокомментировала заммэра Наталья Сергунина.

Длительность одного путешествия в среднем составляет 10 минут. Все маршруты подготовлены совместно с туристической платформой «Узнай Москву».

Ранее НСН сообщала, что на Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе представят интерактивную экспозицию «Офис будущего».

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