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Женщина в Нижегородской области сбила двух детей, один ребёнок погиб

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Женщина за рулём авто сбила двух детей в Дзержинске, один из них погиб.

«Водитель-женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по региону.

Пострадавших госпитализировали, девочка скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.

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