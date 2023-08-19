Женщина в Нижегородской области сбила двух детей, один ребёнок погиб

Женщина за рулём авто сбила двух детей в Дзержинске, один из них погиб.

«Водитель-женщина совершила наезд на двух несовершеннолетних пешеходов (мальчик 2017 года рождения и девочка 2016 года рождения)», — сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МВД России по региону.

Пострадавших госпитализировали, девочка скончалась в больнице.

Ранее сообщалось, что в Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.