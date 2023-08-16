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В Удмуртии задержали обвиняемого в гибели 12-летнего ребёнка в результате ДТП

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В Можге в Удмуртии арестовали 33-летнего обвиняемого по делу о гибели 12-летнего мальчика в результате ДТП.
В Удмуртии задержали обвиняемого в гибели 12-летнего ребёнка в результате ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и СУ СК России по Удмуртии.

Уточняется, что авария со смертельным исходом ребёнка произошла 21 июня текущего года. Предполагается, что нетрезвый мужчина за рулём Lada Largus сбил мальчика на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний скончался от полученных травм через месяц в больнице, не приходя в сознание.

«Свою вину мужчина не признал», — уточняется в сообщении.

Ранее стало известно, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.

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