В Удмуртии задержали обвиняемого в гибели 12-летнего ребёнка в результате ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры и СУ СК России по Удмуртии.
Уточняется, что авария со смертельным исходом ребёнка произошла 21 июня текущего года. Предполагается, что нетрезвый мужчина за рулём Lada Largus сбил мальчика на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний скончался от полученных травм через месяц в больнице, не приходя в сознание.
«Свою вину мужчина не признал», — уточняется в сообщении.
Ранее стало известно, что в Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.