В Тюменской области возбуждено уголовное дело после гибели родителей и троих детей в ДТП
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.
В ведомстве отметили, что на контроль уголовное дело взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.
Отмечается, что автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Супруги и три их дочери погибли, два мальчика госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Тобольском районе на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск семья из семи человек попала в аварию.