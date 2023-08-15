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В Тюменской области возбуждено уголовное дело после гибели родителей и троих детей в ДТП

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В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.
В Тюменской области возбуждено уголовное дело после гибели родителей и троих детей в ДТП
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что на контроль уголовное дело взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Отмечается, что автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Супруги и три их дочери погибли, два мальчика госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тобольском районе на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск семья из семи человек попала в аварию.

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