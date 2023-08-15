В Тюменской области возбуждено уголовное дело после гибели родителей и троих детей в ДТП

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту гибели родителей и трёх дочерей в аварии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что на контроль уголовное дело взял прокурор Тюменской области Владислав Московских.

Отмечается, что автомобиль Infiniti выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой. Супруги и три их дочери погибли, два мальчика госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Тобольском районе на 241-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск семья из семи человек попала в аварию.