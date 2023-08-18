Прокурор попросил дать девять лет колонии бывшему топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Прокурор запросил девять лет колонии бывшему топ-менеджеру автодилера «Рольф» Анатолию Кайро, который обвиняется в выводе денег на Кипр в особо крупном размере.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Черемушкинский районный суд Москвы.

В материале отмечается, что прокурор в прениях сторон попросил назначить Кайро в качестве наказания девять лет колонии со штрафом 500 тыс. руб.

Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении Сергея Петрова, а также Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».

В мае 2021 года Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение Кайро по делу о выводе 4 млрд рублей за границу.