Узнать больше

Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Короткая ссылка
Суд в Москве арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца.
Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Басманном суде.

Ранее стало известно, что в отношении Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса»* в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить