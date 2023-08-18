Суд арестовал сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

Суд в Москве арестовал сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца.

Об этом сообщили в Басманном суде.

Ранее стало известно, что в отношении Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО.

Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса»* в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у Мельконьянца.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.