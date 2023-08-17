РИА Новости: СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.
По его словам, силовики провели обыски у Мельконьянца и 14 его соратников в восьми регионах.
Ранее социолог-иноагент Борис Кагарлицкий** был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.
* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.
** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.