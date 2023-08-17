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РИА Новости: СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца

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В отношении сопредседателя движения «Голос»* Григория Мельконьянца возбудили уголовное дело об организации работы нежелательной в России НПО.
РИА Новости: СК возбудил дело против сопредседателя движения «Голос» Мельконьянца
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Возбуждено уголовное дело в отношении Григория Мельконьянца об организации деятельности нежелательной организации в Российской Федерации», — заявил собеседник агентства.

По его словам, силовики провели обыски у Мельконьянца и 14 его соратников в восьми регионах.

Ранее социолог-иноагент Борис Кагарлицкий** был внесён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

** Включён в реестр иностранных агентов по решению Минюста России от 06.05.2022.

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