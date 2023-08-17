RT публикует кадры обысков у координаторов «Голоса» в ряде регионов России
- РИА Новости
В том числе обыски проведены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Воронеже, Челябинске, Великом Новгороде, Рязани, Кирове.
Источник подтвердил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1) в отношении Мельконьянца.
* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.