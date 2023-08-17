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RT публикует кадры обысков у координаторов «Голоса» в ряде регионов России

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Источник RT в правоохранительных органах сообщил, что у 14 координаторов «Голоса»* в восьми регионах России прошли обыски, в том числе у сопредседателя «Голоса» Григория Мельконьянца. В распоряжении RT оказались кадры обысков.
RT публикует кадры обысков у координаторов «Голоса» в ряде регионов России
  • РИА Новости

В том числе обыски проведены в Санкт-Петербурге, Москве, Подмосковье, Воронеже, Челябинске, Великом Новгороде, Рязани, Кирове.

Источник подтвердил, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об организации деятельности нежелательной организации (ч. 3 ст. 284.1) в отношении Мельконьянца.

* Включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 18.08.2021.

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