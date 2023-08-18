Трое пострадавших при взрыве в Дагестане детей находятся в тяжёлом состоянии
- Gettyimages.ru
- © Phil Fisk
Об этом информирует ТАСС.
«Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнила омбудсмен.
Кроме того, она отметила, что местные жители активно помогают: сдают кровь и открыли сбор для пострадавших.
Как стало известно ранее, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пострадавшим, а также родственникам погибших при взрыве и пожаре в Махачкале оказывается психологическая помощь.
В результате взрыва погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.