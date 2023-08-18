Трое пострадавших при взрыве в Дагестане детей находятся в тяжёлом состоянии

Трое детей, пострадавших при взрыве в Дагестане, находятся в федеральных клиниках в тяжёлом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

Об этом информирует ТАСС.

«Им оказывается вся необходимая помощь», — уточнила омбудсмен.

Кроме того, она отметила, что местные жители активно помогают: сдают кровь и открыли сбор для пострадавших.

Как стало известно ранее, вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что пострадавшим, а также родственникам погибших при взрыве и пожаре в Махачкале оказывается психологическая помощь.

В результате взрыва погибли 35 человек, в том числе три ребёнка.