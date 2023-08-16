Голикова рассказала об оказании психологической помощи после взрыва в Махачкале
- РИА Новости
«Силами института Сербского оказывается соответствующая психологическая помощь тем семьям, которые потеряли своих близких и у которых близкие пострадали», — сказала она, отметив, что и пострадавшим оказывается подобная помощь.
Ранее Голикова заявила, что в результате взрыва в Махачкале пострадали 119 человек и погибли 35.
16 августа глава Дагестана Сергей Меликов заявил о стабилизации ситуации после взрыва в Махачкале.