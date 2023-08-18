В Петербурге разработают туристический маршрут в Арктику
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Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Там уточнили, что новый маршрут подчеркнёт непосредственную связь Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, а также напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой утвердил в 1724 году Пётр Великий.
По плану центром маршрута станет Пустозёрск — первый русский арктический город. Летом до него туристы смогут добраться на катерах, а зимой — на снегоходах.
Ранее сообщалось, что аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг стран, в которые отправляются граждане России для длительного отдыха — дольше 21 дня.