В Петербурге разработают туристический маршрут в Арктику

Специалисты приступили к разработке туристического маршрута из Санкт-Петербурга в Арктику в рамках проекта «По следам великих северных экспедиций».

Об этом сообщает «МК в Питере» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Там уточнили, что новый маршрут подчеркнёт непосредственную связь Петербурга с легендарными арктическими исследованиями, а также напомнит современникам о Великой Северной экспедиции Витуса Беринга, проект которой утвердил в 1724 году Пётр Великий.

По плану центром маршрута станет Пустозёрск — первый русский арктический город. Летом до него туристы смогут добраться на катерах, а зимой — на снегоходах.

Ранее сообщалось, что аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг стран, в которые отправляются граждане России для длительного отдыха — дольше 21 дня.