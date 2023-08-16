Самой популярной среди россиян страной для длительного отдыха стала Турция
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Об этом сообщает газета «Известия».
Так, выяснилось, что в 2023 году самыми популярными странами для длительного путешествия стали Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам.
Уточняется, что по сравнению с прошлым годом число туристов, отправляющихся для долгого пребывания в Турцию, выросло в 1,5 раза.
Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.