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Самой популярной среди россиян страной для длительного отдыха стала Турция

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Аналитики «Яндекс Путешествий» составили рейтинг стран, в которые отправляются граждане России для длительного отдыха — дольше 21 дня.
Самой популярной среди россиян страной для длительного отдыха стала Турция
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает газета «Известия».

Так, выяснилось, что в 2023 году самыми популярными странами для длительного путешествия стали Турция, Азербайджан, Таиланд, Израиль и Вьетнам.

Уточняется, что по сравнению с прошлым годом число туристов, отправляющихся для долгого пребывания в Турцию, выросло в 1,5 раза.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.

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