В АТОР заявили, что при полной оплате тура незаконно требовать доплату за повышение курса

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, генеральный директор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказал в беседе с RT, стоит ли покупать тур в период колебаний курса и при каких условиях туроператор может запросить у туриста доплату за путёвку.

«В текущих реалиях очень сложно прогнозировать колебания курса, поэтому советовать покупать или подождать с подбором тура мы, к сожалению, не можем. Каждый турист должен исходить из своих потребностей, из своего коридора курса», — пояснил он.

По словам эксперта, если турист готов рискнуть, он может, например, забронировать тур, последить за курсовыми колебаниями и оплатить его ближе к финальной дате либо отменить поездку, если сроки будут позволять.

Мурадян напомнил, что ЦБ сегодня кардинально поднял ставку. Пока, по его словам, безусловного эффекта на курс это не оказало, но это показывает, что государство будет предпринимать шаги для стабилизации курса.

«А значит, курс в районе 90 (рублей. — RT) вполне себе видится жизненным, и туры, если есть возможности и финансовые силы, покупать можно будет на бархатный сезон», — пояснил собеседник RT.

Кроме того, специалист заявил, что если турист оплатил всю сумму тура и далее у него требуют мифическую доплату за повышение курса, то это незаконно. Доплату могут запросить, если тур не оплачен полностью, объяснил Мурадян.

«И возникает доплата, которая фиксируется по курсу, который есть на этот день от ЦБ у туроператора», — добавил эксперт.

При этом он отметил, что туроператору надо оплатить сумму в валюте, если она у него есть, и курсовые риски всегда на третьей стороне, то есть на операторе.

Ранее сообщалось, что Банк России на внеочередном заседании повысил ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов в беседе с RT спрогнозировал корректировку курса доллара до 92—99,5 рублей.