Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР
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Об этом сообщает ТАСС.
«Речь идёт об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.
Ранее в заказник «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии привезли 12 датских степных бизонов.
Также сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.