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Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР

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Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР) для обсуждения возможности импорта различных видов животных, таких как бегемоты, слоны, жирафы, зебры, антилопы и носороги, в российские зоопарки.
Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР
  • Gettyimages.ru
  • © Cameron Spencer

Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идёт об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.

Ранее в заказник «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии привезли 12 датских степных бизонов.

Также сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.

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