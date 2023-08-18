Россия намерена импортировать жирафов и слонов из ЮАР

Россельхознадзор планирует провести встречу с представителями Южно-Африканской Республики (ЮАР) для обсуждения возможности импорта различных видов животных, таких как бегемоты, слоны, жирафы, зебры, антилопы и носороги, в российские зоопарки.

Об этом сообщает ТАСС.

«Речь идёт об импорте в адрес российских зоопарков экзотических животных (бегемотов, слонов, жирафов, зебр, антилоп, носорогов) из охотничьих заказников ЮАР, расположенных в провинциях Лимпопо и Гаутенг», — говорится в сообщении.

Ранее в заказник «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии привезли 12 датских степных бизонов.

Также сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.