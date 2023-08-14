В якутский заказник привезли 12 датских степных бизонов
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Об этом сообщает ОТР.
«С помощью животных травы, злаки получают конкурентные преимущества по сравнению с мхами, лишайниками, вечнозелёными кустарниками и лиственницей. И животные по мере выпаса формируют всё более и более плодородную почву», — заявил руководитель проекта Никита Зимов.
По его словам, в результате формируются пастбища, на которых эти животные могут жить круглый год.
В настоящее время в парке насчитывается до 40 бизонов.
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