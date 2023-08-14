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В якутский заказник привезли 12 датских степных бизонов

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В заказник «Плейстоценовый парк» на северо-востоке Якутии привезли 12 датских степных бизонов.
В якутский заказник привезли 12 датских степных бизонов
  • Gettyimages.ru
  • © Wirestock

Об этом сообщает ОТР.

«С помощью животных травы, злаки получают конкурентные преимущества по сравнению с мхами, лишайниками, вечнозелёными кустарниками и лиственницей. И животные по мере выпаса формируют всё более и более плодородную почву», — заявил руководитель проекта Никита Зимов.

По его словам, в результате формируются пастбища, на которых эти животные могут жить круглый год.

В настоящее время в парке насчитывается до 40 бизонов.

Ранее сообщалось, что в Ленинградском зоопарке родился манул.

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