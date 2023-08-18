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Самолёт Red Wings вернулся в аэропорт Москвы из-за ухудшения состояния пассажира

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Самолёт авиакомпании Red Wings, летевший в Шарм-эль-Шейх из московского аэропорта Жуковский, вынужденно вернулся обратно из-за ухудшения здоровья 50-летнего мужчины.
Самолёт Red Wings вернулся в аэропорт Москвы из-за ухудшения состояния пассажира
  • globallookpress.com
  • © W. Korall

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров в Telegram.

«Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета, где борт ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, пролетая над нейтральными водами, из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.

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