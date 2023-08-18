Самолёт Red Wings вернулся в аэропорт Москвы из-за ухудшения состояния пассажира
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Об этом сообщает пресс-служба ассоциации туроператоров в Telegram.
«Командир воздушного судна принял решение о возврате самолёта в аэропорт вылета, где борт ожидала машина скорой помощи с бригадой врачей», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что три самолёта российских авиакомпаний, пролетая над нейтральными водами, из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.