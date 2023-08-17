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Три российских самолёта из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии

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Три самолёта российских авиакомпаний, пролетая над нейтральными водами, из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии.
Три российских самолёта из-за непогоды пересекли воздушные границы Финляндии и Эстонии
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщила Росавиация.

«17 августа 2023 года три воздушных судна российских авиакомпаний «Россия», «Уральские авиалинии» и «Северный ветер», выполняя полёты над нейтральными водами в/из Калининграда, в связи со сложными погодными условиями и грозой были вынуждены пересечь воздушные границы Финляндии и Эстонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что безопасное обслуживание российских самолётов обеспечили аэронавигационные службы этих двух стран вместе с коллегами из России.

Ранее российский истребитель МиГ-29 был поднят на перехват самолёта базовой патрульной авиации P-8A Poseidon ВВС Норвегии над Баренцевым морем, который летел к границе России. Нарушения границы не допущено.

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