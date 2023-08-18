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Автоэксперт назвал логичной идею установки видеорегистраторов в учебные автомобили

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Полина Полетаева
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Ивана Сухарева оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.
Автоэксперт назвал логичной идею установки видеорегистраторов в учебные автомобили
  • Gettyimages.ru

По словам собеседника RT, логика в данном предложении есть.

«Но, как мне кажется, для этого не нужно специальных законов. Достаточно просто автошколам предложить устанавливать видеорегистраторы. Так и происходит во многих случаях без всяких законов. И видеорегистратора вполне достаточно, чтобы доказать, кто виноват в ДТП», — считает Моржаретто.

Вместе с тем автоэксперт обратил особое внимание на то, что необходимо посчитать, как наличие камеры в салоне автомобиля скажется на цене за обучение, и продумать, кто будет заниматься хранением записанной информации.

«Условно говоря, стоит бытовой видеорегистратор. Он пишет непрерывно, и, если что-то случилось, тут же можно отмотать и посмотреть. Информация не хранится, и за счёт этого видеорегистратор стоит дёшево. А вот уже камера с записью и блоком памяти — достаточно дорогое удовольствие», — пояснил специалист.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил оборудовать автомобили, используемые для обучения граждан вождению, средствами видеорегистрации.

Подробнее — в материале RT.

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